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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنجلترا تلزم الوافدين تقديم فحص يثبت خلوهم من كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:15 ص
الوافدين
الوافدين
وكالات
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قالت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إنه سيتعين على كافة المسافرين القادمين إلى إنجلترا تقديم نتيجة فحص يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 فور الوصول بدءا من الأسبوع المقبل للحد من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا من بلدان أخرى.

وذكرت وزارة النقل أنه سيكون على المسافرين القادمين بحرا أو جوا أو برا إجراء الفحص في غضون 72 ساعة قبل السفر إلى إنجلترا، وهو الإجراء الذي اتخذته العديد من البلدان في أنحاء العالم.

وقال وزير النقل جرانت شابس في بيان "لدينا بالفعل إجراءات قوية لمنع الحالات الوافدة المصابة بكوفيد-19، لكن يتعين اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية مع انتشار السلالة الجديدة من الفيروس
في أنحاء العالم".

وفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراءات إغلاق وعزل عام جديد في إنجلترا هذا الأسبوع بعد زيادة حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التي يعتقد أنها نشأت في بريطانيا.

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