مجلس الوزراء السوداني يُجيز موازنة العام 2021

أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع عُقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، موازنة عام 2021، توطئة لعرضها على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، فيما سيتم عرضها على الرأس العام بعد اجازتها بصورتها النهائية.وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان الدكتورة هبة محمد علي، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الموازنة العامة استندت على مرجعيات أساسية شملت الاطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومتطلبات مصفوفة السلام الشامل، إلى جانب مرجعيات توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول، والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير، ومخرجات وتقارير اللجان المشتركة الثلاث.وأضافت وزيرة المالية، أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين لجنة عليا لإعداد الموازنة شاركت فيها كافة مؤسسسات الدولة المختصة ممثلة فى المجلس المركزي لقوي "الحرية والتغيير"، واللجنة الاقتصادية، وشركاء السلام، ولجان المقاومة، وخبراء اقتصاديين، لافتة إلى أن هذا التشاور بدأ منذ ستة اشهر من الآن.وعزت وزيرة المالية السودانية، التأخير في إقرار الموازنة إلى التشاور الواسع ورغبة الحكومة في استعراض كافة وجهات النظر والآراء البناءة حولها، لافتة إلى أنها أول موازنة تُعد بعد تحقيق السلام فى جوبا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.وأكدت أن موازنة 2021، خصصت مبالغ مقدرة للحماية الاجتماعية، بمبلغ 260 مليار جنيها (الدولار يعادل نحو 55 جنيها سودانيا في البنك المركزي لكنه يتخطى 250 جنيها في السوق الموازية)، بنسبة 24% من تقديرات الموازنة، والتى شلمت الدعم النقدى للأسر، وبرنامج إعادة تاهيل قطاع المواصلات القومية، وبرنامج "سلعتي"، وبرنامج توظيف الشباب، ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.وقالت الدكتورة هبة محمد علي، إن النسبة المخصصة للصرف على قطاع التعليم فاقت نظيرتها في موازنة العام الماضي فى التعليم، حيث بلغت نحو 137 مليار جنيه، بنسبة 12،5%، لافتة إلى أنه لأول مرة في تاريخ السودان الحديث يفوق الصرف علي التعليم ميزانية الدفاع.وأوضحت أن الموازنة رصدت مبلغ ( ٥٤،١) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق، مشيرة في هذا الصدد إلى رصد مبلغ (٢١،٥) مليار جنيه لهذه المشروعات، وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات (أو الأقاليم).وأوضحت أنه تم رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام، والتي تبلغ تقديراتها حوالي (١٣،٣) مليار جنيه، وتخصيص مبلغ (١٩،٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الموازنة العامة خضعت لملاحظات وتعديلات عدة، وسيتم رفعها إلى الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزاء.