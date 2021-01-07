حجز مدير مخبز متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم

قررت نيابة روض الفرج الجزئية، حجز مدير مخبز علي ذمة التحريات؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم بقيمة 6 ملايين جنيه.وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مخبز كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 5958444 جنيها عن طريق استخدام بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين من خارج المحافظة بماكينة صرف الخبز المسلمة للمخبز عمله، وإثبات عمليات بيع وهمية دون القيام بالإنتاج الفعلى أو التصنيع، ويقوم بصرف فارق الدعم المنصرف للرغيف من قبل الجهات المعنية لنفسه.بمواجهته، أنكر ما نسب إليه، وأكد أنه شريك بالمخبز رفقة آخرين جار تكثيف الجهود لضبطهما، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.