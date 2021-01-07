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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

الخميس 07/يناير/2021 - 08:33 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
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يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد، لإنهاء جميع المخالفات على السيارات، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن مبادرة إحلال السيارات القديمة ويرغب الكثير في إحلال سيارتهم القديمة عن طريق مبادرة وزارة الصناعة.

وتوفر "الدستور" لقراءها خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد، عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

تسجيل الدخول على رابط موقع بوابة الحكومة المصرية (من هنا)

اختيار من خدمات نيابات المرور المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.

تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات "مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات".

اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.

تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.

ادخل رقم اللوحة المرورية.

اضغط استعلام المخالفات المرورية.

طريقة عمل التظلم إلكترونيا

‏‎1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة (من هنا)

‏‎2ـ الضغط على أيقونة التظلمات

‏‎3ـ اختيار تظلمات رخص المركبات

‏‎4ـ كتابة الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفة.

‏‎5ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

‏‎6ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

‏‎7ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

‏‎8ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب. ‏

‎9- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا

ثلاثة طرق يمكن لأصحاب السيارات دفع المخالفات المروروية من خلالها وهي:

1- مكاتب الهيئة العامة للبريد بكل محافظات الجمهورية.

2- من خلال ماكينات فوري المنتشرة بكافة المحافظات.

3- السداد من خلال كارت الدفع البنكي من خلال "فيزا" في جميع البنوك دون الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور.

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