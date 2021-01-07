تصدر مواعيد مشاهدة مسلسل لؤلؤ وتفاصيل الحلقة 10، محركات البحث، حيث شهد المسلسل منذ انطلاق أولى حلقاته يوم 27 ديسمبر الماضي إقبالًا كبيرًا على مشاهدته، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع حلقات المسلسل.

مواعيد مشاهدة مسلسل لؤلؤ وتفاصيل الحلقة 10

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة on الدرامية في تمام الثامنة إلا ربع مساءً، ويتم إعادته في تمام الثانية صباحًا، وفي تمام الواحدة مساءً، كما يعرض على قناة ON Drama في تمام العاشرة مساءً، ويذاع في الإعادة في الخامسة صباحا، وفي الثالثة مساء.





وأما عن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل لؤلؤ فبدأت بمشهد لؤلؤ التي تجسد دورها الفنانة مى عمر، مع مجدي مدير أعمالها والذي يجسد دوره الفنان إدوارد، وهما يذهبا إلى البنك لتقوم لؤلؤ بتوكيل عام له على حسابها في البنك، وعندما يتم تصوير بطاقتها من قبل العامل في البنك يتعرف عليها، ويعرف أنها بنته، وخلال خروجها من البنك ينادي عليها باسم سنية وترد عليه قائلة اسمي لؤلؤ ويحاول مجدي يعطيه مبلغا من المال ولكنه يصر على أن يلتقط صورة مع الفنانة لؤلؤ.





كما تدور أحداث الحلقة أيضا حول كامليا والتي تجسد دورها الفنانة نيرمين الفقي مع المتتج الخاص بأعمالها الفنية عزت، ويدور نقاش حول البوستر الخاص بأغنيتها الجديدة وعقد العمل والذي قام بتخفيض أجرها به، ويقول لها أن السوق أسعاره منخفضة ويصدر صورة لؤلؤ على الألبومات الجديدة، وفي النهاية توافق على إمضاء العقد.





وشهدت الحلقة جلسة بين نهال وبنتها تحكي لها عن مشاكلها والأخطاء التي قامت بها، كما يتم اتصال بين أبو لؤلؤ وبينها وبدأ يطاردها ويحاول أن يكلمها عبر الهاتف، كما ابدى شخص يعمل في شركة طارق بنهال سكرتيرته، ويريد الزواج منها عن طريق طارق.





وبعد عرض مواعيد مشاهدة مسلسل لؤلؤ وتفاصيل الحلقة 10، تتضمنت الحلقة لقاء رومانسي بين لؤلؤ وطارق واعترف لها بحبه كما هي اعترفت له ايضا وقاما بجولة رومانسية معا، وانتهت الحلقة بتسريب خبر زواج لؤلؤ من طارق وقام بضربها بالقلم وانتهت الحلقة على هذا المشهد.





أحداث مسلسل لؤلؤ





يضم مسلسل لؤلؤ أربعين حلقة، تدور حول فتاة تربت في دار أيتام ثم تحولت لنجمة الغناء في الوطن العربي، وتعتبر البطولة الأولى المطلقة للفنانة مي عمر، يشارك البطولة كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، والمخرج محمد سامي، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.





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