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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«جرح في القلب».. ماذا قالت إسرائيل عن اقتحام مبنى الكونجرس؟

الخميس 07/يناير/2021 - 04:42 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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حالة من الصدمة سيطرت على المسئولين الإسرائيليين بعد الأحداث التي شهدها مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية «واشنطن»، بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ووقوع اشتباكات مع قوات الأمن، وما تبعها من قرار بفرض حظر تجول لمدة 12 ساعة.

نتنياهو رئيس الوزراء
أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأحداث التي شهدها مبنى الكونجرس الأمريكي، أمس الأربعاء، بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، له، والاعتداء عليهم من قبل القوات الموجودة.

وأضاف نتنياهو، في بيان، إن ما حدث في مبنى الكابيتول كان مخزيًا، قائلا: "الديمقراطية الأمريكية تعد مصدر إلهام ليس لإسرائيل فقط، لكن للعالم أجمع، وما حدث من أعمال شغب داخل مبنى الكونجرس تنافي القيم الأمريكية".

وأكد نتنياهو ثقته في أن الديمقراطية الأمريكية ستنتصر في نهاية الأمر، مشددا على إدانته الشديدة للأحداث التي وقعت، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

جانتس – وزير الجيش الإسرائيلي
في السياق ذاته، أعرب بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن صدمته الكبيرة في الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة، باقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس، والاشتباكات التي وقعت مع قوات الأمن.

وقال جانتس: "تلك الأحداث التي شاهدناها في واشنطن تجرح قلب كل من يؤمن بالديمقراطية، وهو أمر مؤسف للغاية وتسبب له في صدمة"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وتابع: "للأسف، حتى في إسرائيل، نشهد محاولات لتقويض شرعية قرارات إنفاذ القانون والقضاء وجهود الاعتداء على مؤسساتنا وتقويض ثقة الإسرائيليين بها، ويجب أن يتم التعبير عن ذلك بصوت واضح، وأنه مهما كانت القرارات، فإننا سنقبل دائمًا قرار الشعب، وأحكام القضاء، وأصوات الكنيست".

أشكنازي – وزير الخارجية
وأعرب جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن صدمته في مشاهدة الأحداث التي وقعت داخل مبنى الكابيتول في واشنطن، قائلا: "أدين أن يحدث ذلك بشدة داخل أحد معاقل الديمقراطية حول العالم".

وأوضح أشكنازي أنه يثق في أن الأمريكيين سيدافعون عن قيمهم الديمقراطية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة كانت وما زالت منارة لذلك.

ساعر– رئيس حزب «أمل جديد»
أكد جادعون ساعر، المنشق حديثًا عن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل ورئيس حزب «أمل جديد»، أنه يدين أحداث الشغب التي وقعت في مقر الكونجرس الأمريكي، أمس الأربعاء.

وأوضح ساعر أن الولايات المتحدة تعد صديقة كبرى لإسرائيل، مشيرًا إلى ثقته في عبور تلك الأحداث، وسيكون هناك انتقال منظم للسلطة في البيت الأبيض.

شتاينتس – وزير الطاقة
أعرب يوفال شتاينتس، وزير الطاقة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن صدمته الكبرى في الأحداث التي شهدتها العاصمة الأمريكية، واقتحام أنصار الرئيس الأمريكي، مبنى الكونجرس، خلال جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ما حدث في مبنى الكابيتول هو أمر مخيف ومرعب، موضحًا قلقه العميق إزاء تلك الأحداث.

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