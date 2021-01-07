ضد الاحتلال التركي.. وقفة احتجاجية للعشائر في الشمال السوري

نظم وجهاء بعض العشائر وموظفين ضمن دوائر الإدارة الذاتية في الشمال السوري، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في مدينة هجين ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، رفضًا للاحتلال التركي وتواجد خلايا الإيرانيين والنظام البعثي في مناطقهم، كما رفعوا شعارات داعمة لقوات سوريا الديمقراطية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.وكان المرصد السوري، قد رصد أمس الأول، خروج موظفين ضمن الدوائر التابعة لمجلس دير الزور المدني وبعض المدنيين، في مظاهرة ضمن بلدة أبو حمام والقرى المحيطة بها بريف دير الزور ضد الاحتلال التركي، رافعين شعارات داعمة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما طالب قسم من المتظاهرين بتوفير المازوت والخبز.