طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي موقع الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020-2021 بالرقم القومي للتيسير على المواطنين المتقدمين للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة في الاستعلام عن أسمائهم ومساعدتهم في تقديم شكاوى إلكترونية عبر موقع تكافل وكرامة في حالة الاعتراض على قيمة المعاش أو طلبات الاستحقاق للمعاش بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 وتزايد أعداد الإصابات إلى ما يزيد عن 87 مليون شخص حول العالم.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- في البداية يتم تسجيل الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ( من هنا ).

- بعد تسجيل الدخول يتم تعبئة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لحامل كارت معاش برنامج تكافل وكرامة.

- بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على الأيقونة الخاصة باستعلام، ثم تظهر كافة الإجراءات الخاصة بالمستحق للمعاش.

- كما يمكن للمواطن التواصل عبر البريد الإلكتروني لاستقبال والرد على الشكاوى [email protected].

أو من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة على رقم ١٩٦٨٠.

عدد مستفيدي معاش كرامة

في سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ارتفاع أعداد مستفيدي برنامج "كرامة" المخصص لكبار السن والمعاقين والمطلقات والأرامل، إلى مليون و237 ألفا و582 شخصا، مقارنة بمليون و239 ألفا و732، الشهر الماضي، حيث يتم صرف المعاشات لهم عبر مساعدات شهرية.

عدد مستفيدي معاش تكافل

كما أكدت التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي برنامج «تكافل» وصل إلى 2 مليون و175 ألفا و603، المخصص للأسر الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، وفقا لآخر تقرير عن تكافل وكرامة، مقارنة بمليونين و173 ألفا و274 مستفيدا، الشهر الماضي.