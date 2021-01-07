رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

الخميس 07/يناير/2021 - 01:43 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
عبدالله هشام
طباعة

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي موقع الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020-2021 بالرقم القومي للتيسير على المواطنين المتقدمين للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة في الاستعلام عن أسمائهم ومساعدتهم في تقديم شكاوى إلكترونية عبر موقع تكافل وكرامة في حالة الاعتراض على قيمة المعاش أو طلبات الاستحقاق للمعاش بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 وتزايد أعداد الإصابات إلى ما يزيد عن 87 مليون شخص حول العالم.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- في البداية يتم تسجيل الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة (من هنا).

- بعد تسجيل الدخول يتم تعبئة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لحامل كارت معاش برنامج تكافل وكرامة.

- بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على الأيقونة الخاصة باستعلام، ثم تظهر كافة الإجراءات الخاصة بالمستحق للمعاش.

- كما يمكن للمواطن التواصل عبر البريد الإلكتروني لاستقبال والرد على الشكاوى  [email protected].

أو من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة على رقم ١٩٦٨٠.

عدد مستفيدي معاش كرامة

في سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ارتفاع أعداد مستفيدي برنامج "كرامة" المخصص لكبار السن والمعاقين والمطلقات والأرامل، إلى مليون و237 ألفا و582 شخصا، مقارنة بمليون و239 ألفا و732، الشهر الماضي، حيث يتم صرف المعاشات لهم عبر مساعدات شهرية.

عدد مستفيدي معاش تكافل

كما أكدت التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي برنامج «تكافل» وصل إلى 2 مليون و175 ألفا و603، المخصص للأسر الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، وفقا لآخر تقرير عن تكافل وكرامة، مقارنة بمليونين و173 ألفا و274 مستفيدا، الشهر الماضي.

اقرأ أيضًا:

موقع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة

كيفية الحصول على مويد كشف طبى على السيارات المعفاه من الجمارك

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

بالأسماء.. التعيينات الرئاسية بمجلس النواب تمثل أطياف المجتمع

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات للتأكد من توافر الأكسجين

image description

رئيس جامعة أسيوط: وضع إصابات «كورونا» مستقر والأعداد طبيعية

الأكثر قراءة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بركان «ميرابي» في إندونيسيا يطلق غازا ساخنا وحطاما

الآن.. تردد قناة دريم 2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

الكاتب فاروق مردم بك ضيف حلقة «المقهى الثقافي» اليوم

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة الإلكترونية

وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض مصر الدولي للفنون

الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع «ذاكرة المدينة»