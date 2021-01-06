رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:06 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون أصحاب المعاشات على مؤشر البحث جوجل عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، البوابة الإلكترونية التى من خلالها يستطيع المواطنين أصحاب المعاشات ومحدودى الدخل بتقديم الشكاوى والاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، وذلك عن طريق الرقم القومى الذى يختص بكل مواطن والمكون من ١٤ رقما، وتعمل الحكومة بشكل مكثف لصرف المعاشات لأصحاب محدودي الدخل، والعاجزين عن العمل، فضلا عن الأيتام والمسنين، وذلك فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
- ثم يقوم المواطن باختيار برنامج تكافل وكرامة.
- ادخال الرقم القومي للمواطن المستفيد من البرنامج.
- الضغط على كلمة استعلام.
- بعد ذلك ستظهر على صفحة الموقع الإلكترونى المستفيدين من البرنامج، وكافة البيانات وهى الاسم والمحافظة ونوع المعاش المقدم.
- يجب على المتقدم بأن يكون مصاب بمرض يمنعه عن العمل.
- يكون المتقدم لا يحصل على أجر من القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، ألا يكون لديه ملكية لمحل تجاري، كما أنه لابد إلا يمتلك رؤوس مواشي بهدف الربح والتجارة، كذلك عدم امتلاكه أرض زراعي، هذا بالإضافة ألا يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.
- ويصرف المعاش للأيتام والمسنين، الذين بلغ عمرهم ٦٥ عاما وما يزيد عن تلك العمر.
- ويوفر الموقع الإلكترونى السالف ذكره خاصية التقدم بالشكاوى، بأن يقوم المواطن بالدخول على الموقع ويسجل الشكوى ويجب عليه ادخال كافة بياناته التى يطلبها الموقع الإلكتروني.
رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامةيمكن لكافة المتقدمين لمعاش تكافل وكرامة الاستعلام وتقديم الشكاوى عبر الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعى وهو (من هنا)، لكن يشترط إدخال الرقم القومى الذى يختص بكل مواطن المكون من أربعة عشر رقم.
- ثم يقوم المواطن باختيار برنامج تكافل وكرامة.
- ادخال الرقم القومي للمواطن المستفيد من البرنامج.
- الضغط على كلمة استعلام.
- بعد ذلك ستظهر على صفحة الموقع الإلكترونى المستفيدين من البرنامج، وكافة البيانات وهى الاسم والمحافظة ونوع المعاش المقدم.
شروط برنامج تكافل وكرامةالحكومة المصرية تقوم بمساندة كافة المواطنين على مستوى كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية، الذين يعانون من سوء الأحوال المعيشية، بالاضافة الى المواطنين محدودى الدخل، وذلك عن طريق تفعيل برنامج تكافل وكرامة الذى يعد أفضل برنامج لأصحاب المعاشات، والذي يقدم إلى ٢ مليون و١٧٥ ألف مواطن مصرى، ومن أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، هي
- يجب على المتقدم بأن يكون مصاب بمرض يمنعه عن العمل.
- يكون المتقدم لا يحصل على أجر من القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، ألا يكون لديه ملكية لمحل تجاري، كما أنه لابد إلا يمتلك رؤوس مواشي بهدف الربح والتجارة، كذلك عدم امتلاكه أرض زراعي، هذا بالإضافة ألا يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.
- ويصرف المعاش للأيتام والمسنين، الذين بلغ عمرهم ٦٥ عاما وما يزيد عن تلك العمر.
- ويوفر الموقع الإلكترونى السالف ذكره خاصية التقدم بالشكاوى، بأن يقوم المواطن بالدخول على الموقع ويسجل الشكوى ويجب عليه ادخال كافة بياناته التى يطلبها الموقع الإلكتروني.