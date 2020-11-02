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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
السيارات
السيارات
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يبحث الكثير من المواطنيين من ذوي الإعاقة المختلفة عن رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك، وفقًا لما تضمنه قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف تلك القوانين لدمج ذوي الهمم "ذوي الإعاقة" فى المجتمع بصورة كاملة.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك

وننشر في «الدستور» لمتابعيها الخطوات المتبعة للتسجل من خلال رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك http:car.smcegy.com:-

1 - ادخل على رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك. http:car.smcegy.com
2 - يجب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا.
3 - يقوم الشخص المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة به، والتي تتضمن (الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية - العنوان - الوظيفه – رقم التليفون).
4 - في حالة كون المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية (اسم ولي الأمر الوصي – الرقم القومي – صفته).
5 - اختيار مكان الكشف الطبي.
6 - اختيار تاريخ الكشف الطبي.
7 - يقوم المعاق بتظهير بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات.(يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).
8 - بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.
9 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

ومن المتعارف عليه في جمهورية مصر العربية، أن الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة يتم إعفائهم من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بآخرى، كما تقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوو الإعاقة بأخرى.

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رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك

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