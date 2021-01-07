«فاو»: مؤشر أسعار الغذاء يرتفع للشهر السابع على التوالي

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، وسجلت جميع الفئات الرئيسية، باستثناء السكر، مكاسب الشهر الماضي.وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 107.5 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 105.2 نقطة في نوفمبر، وكان الرقم المسجل في نوفمبر قبل التعديل 105.0 نقاط.وبالنسبة لعام 2020 إجمالا، سجل المؤشر القياسي 97.9 نقطة في المتوسط، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويعادل زيادة 3.1 بالمئة عن عام 2019، لكنه ما زال أقل من ذروته التاريخية المسجلة في 2011 بأكثر من 25%.وواصلت أسعار الزيوت النباتية تسجيل مكاسب قوية إذ قفزت 4.7% على أساس شهري في ديسمبر بعدما صعدت بأكثر من 14% في نوفمبر، وصعد المؤشر بالنسبة لعام 2020 ككل 19.1% مقارنة بعام 2019.