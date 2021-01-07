الآن.. مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 المرة الخامسة للمستحقين
الخميس 07/يناير/2021 - 01:51 م
الدستورطباعة
يبحث الكثير مع دخول العام الجديد 2021 عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة لصرف منحة الـ 500 جنيه، بعد اجتاح البحث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وايضا محرك البحث العالمي "جوجل"، والتي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مدة المنحة إلى حين انتهاء أزمة كورونا المستجدة التي تكبدت خسائر مالية ضخمة في المجتمعات العربية والأوروبية.
2 - الدخول على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، ويقوم المستعلم بالضغط على منحة العمالة غير المنتظمة.
3 - إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمين، وكتابة الأسم رباعي
4 - وتحديد اسم المحافظة
5 - النقر على كلمة استعلام.
1 - تسجيل الدخول لموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال ( https:www.manpower.gov.eg)
2 - اختيار الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة
3 - كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة والمكون من 14 رقم
4 - الضغط على كلمة الاستعلام
5 - ستظهر لك استحقاق للمنحة من عدمه
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدةوبحسب ما أعلنته وزارة القوي العاملة عن فتح باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة مرة أخرى بعد غلق التسجيلات في المرحلة الثانية والتي تضمنت ما يزيد عن 2 مليون و260 ألف عامل، حيث تبدأ المرحلة الثانية من صرف الدفعة الخامسة تقرر صرفها في 10 يناير الجاري، ويشار إلى أن عدد المستحقين لصرف المنحة والذين لا دخل لهم ثابت منذ بداية الأزمة في التسجيل عقب انتهاء المرحلة الثانية.
طرق الاستعلام عن صرف الدفعات الجديدة1 - الاستعلام صرف الدفعة الخامسة من منحة العمال غير المنتظمة من خلال الاستفسار الخاصة عبر الخط الساخن رقم 142
2 - الدخول على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، ويقوم المستعلم بالضغط على منحة العمالة غير المنتظمة.
3 - إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمين، وكتابة الأسم رباعي
4 - وتحديد اسم المحافظة
5 - النقر على كلمة استعلام.
الاستعلام عن المنحة العمالة غير المنتظمة إلكترونيايمكن للمستفدين بمنحة العمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا إتباع الخطوات التالية للاستعلام عنها بشكل الكتروني:
1 - تسجيل الدخول لموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال ( https:www.manpower.gov.eg)
2 - اختيار الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة
3 - كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة والمكون من 14 رقم
4 - الضغط على كلمة الاستعلام
5 - ستظهر لك استحقاق للمنحة من عدمه