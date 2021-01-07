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منوعات

الآن.. تردد قناة دريم 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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تردد قناة دريم 2021 ، تستمر عمليات البحث على محركات "جوجل" من قبل متابعي قنوات دريم عن ترددها الجديد، ويعتبر تليفزيون دريم هي مجموعة من القنوات الفضائية المصرية والتي تم بث إرسالها بداية من عام 2001 على القمر الصناعي نايل سات، وتعتبر قنوات دريم من أقدم القنوات المصرية الموجودة على الشاشات والتي تبث برامج متنوعة ما بين السياسي والثقافي والاجتماعي وتتبع قناة دريم العديد من القنوات المختلفة ومنها قناة دريم 1 وهي قناة ترفيهية تقدم برامج متنوعة وبرامج خاصة بالمرأة.

ومن برامج قناة دريم التي كانت تعرضها في السابق ومعروفة إعلاميًا برنامج العاشرة مساءً الذي يقدمة الإعلامي وائل الإبراشي وبرنامج الطبعة الأولى الذي يقدمه المذيع محمد المسلماني وبرنامج كرة على قناة دريم ويقدمه اللاعب والمذيع خالد الغندور، وسوف نقدم أخر وأحدث تردد لمشاهدة قناة دريم دون تقطيع.

ويقدم لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تردد قناة دريم 2021، للتسهيل على متابعي قنوات دريم Dream، لذلك تابع اشارة تردد قناة دريم الجديد 2021 على النايل سات.

تردد قناة دريم الجديد 2021 على النايل سات


1 - القناة: دريم.

2 - القمر: نايل سات.

3 - التردد: 11843.

4 - الاستقطاب: أفقي.

5 - معدل الترميز: 27500.

6 - معامل الخطأ: 34.

7 - اسم القناة على الرسيفر: Dream.

وبعد معرفة تردد قناة دريم الجديدة على القمر الصناعي النايل سات بدون تقطيع، يمكن للجميع مشاهدة "قناة دريم Dream" على التليفزيون وكذلك على شبكة الإنترنت دون تقطيع، وكذلك يمكنكم متابعة قناة دريم Dream على موقع السوشيال ميديا بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " وذلك من خلال متابعة الصفحة الرسمية مباشرة وكذلك على مواقع أخرى مثل: " تويتر - إنستجرام " ولديها صفحة مباشرة على موقع " اليوتيوب "، وتتمنى مجموعة قنوات دريم Dream مشاهدة جيدة للمتابعين على القمر الصناعي النايل سات بدون تقطيع.

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