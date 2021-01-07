«الشبورة» تغلق 6 طرق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، إغلاق طرق صحراوية ورئيسية بسبب تكوّن شبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية في بعض الأحيان، ما قد تنتج عنه حوادث مرورية.وأوضحت الإدارة، أن الطرق المغلقة هي:- طريق الكريمات- طريق أسيوط- الطريق الساحلي من بوابات الحمام- محور الضبعة- محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعيلية والسويس- طريق السويسوقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.كانت وزارة الداخلية وجهت للمواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.وفي ذات السياق، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.