استطلاع: نصف الفلبينيين لا يريدون الحصول على لقاح كورونا

خلص استطلاع للرأي إلى أن نحو نصف الفلبينيين لا يميلون إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بالس آسيا البحثية، أظهر أن نحو ثلث من شملهم الاستطلاع وبلغ عددهم 2400 قالوا إنهم سوف يحصلون على اللقاح.وأوضح الاستطلاع أن 21% لم يحددوا موقفهم من الحصول على اللقاح، ومن بين الذين لا يريدون الحصول على اللقاح، قال 84% إنهم " ليسوا متأكدين بشأن سلامته".وتسعى الفلبين لتطعيم أكثر من نصف عدد سكانها هذا العام، باستخدام 148 مليون جرعة من اللقاحات من سبع شركات لتصنيع اللقاحات.وقد سجلت الفلبين 480 ألفا و737 حالة إصابة بفيروس كورونا، و9347 حالة وفاة بالفيروس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.