بيلوسى: اتصالات مع «البنتاجون» لاستئناف جلسة البرلمان

أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن قرار استئناف حصر أصوات المجمع الانتخابي اليوم، جاء بعد مشاورات مع زعماء الكونجرس الآخرين واتصالات مع وزارة الدفاع "البنتاجون" ووزارة العدل ومايك بنس نائب الرئيس.وقالت في بيان "ربما لا تزال الليلة طويلة لكننا نأمل في جدول أعمال أصغر، غير أننا سننجز هدفنا".وفي وقت سابق، أعلنت "بيلوسي" إن أعضاء المجلس سيستأنفون حصر أصوات المجمع الانتخابي لتأكيد نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر بمجرد تأمين مبنى الكونجرس بعدما اقتحم مثيرو شغب مؤيديون لترامب المبنى.وشهدت الساعات الماضية فوضي داخل باحات الكونجرس الإمريكي، إثر اقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي فاز فيها جو بايدن، مما أدى إلى وجود اشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.