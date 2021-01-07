رئيس المجلس الأوروبى: ما يحدث فى واشنطن صدمة للعالم

أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعمال العنف في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.وقال ميشيل: "الكونجرس الأمريكي هو معبد للديمقراطية، إن مشاهد الليلة في واشنطن العاصمة تشكل صدمة".وتابع: "نثق في الولايات المتحدة لضمان انتقال سلمي للسلطة إلى جو بايدن".