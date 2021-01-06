درية شرف الدين.. مسيرة تنويرية ثقافية تزين مجلس النواب

يعرفها الجمهور المصري ببرامجها الثقافية والتنويرية بالتليفزيون المصري، التي أثرت عقول المصريين والوطن العربي سنوات طويلة تدرجت فيها بين المناصب المختلفة وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية بالتليفزيون المصري، جعلت عدد كبير من الشعب المصري يعشق السينما العالمية والمصرية من خلال نافذتها الإعلامية.المسيرة الثقافية والتنويرية اكتملت بتعيين الإعلامية الجليلة درية شرف الديت في مجلس النواب، الذى من المقرر أن تنعقد أولى جلساته في 10 يناير الجاري، لتمثل إضافة قوية جديدة للمجلس لما لها من وزن ومكانه في صناعة الوعى.الإعلامية درية شرف الدين، تقلدت عدة مناصب منها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ومنصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع القنوات الفضائية ونالت عضوية الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا في مصر، وتولت منصب وزيرة الإعلام في حكومة الدكتور حازم الببلاوي عام 2013، واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب حتى عام 2014، قبل أن يتم إلغاء المنصب آنذاك.ولدت بمدينة دمياط، في 30 مايو عام 1948 وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحقت بعدها بأكاديمية الفنون في القاهرة.وقدمت عددًا من البرامج المميزة ذات الشعبية الكبيرة علي التليفزيون المصري، منها برنامج "أهل الرأي"، وكذلك برنامج "سؤال" على شاشة الفضائية المصرية يناقش فيه بعض القضايا الاجتماعية والسياسية المطروحة علي الساحة.أصدرت درية شرف الدين عدة مؤلفات بينها "السياسة وسينما الخمسينيات" و"السياسة والسينما في مصر"، وذكر اسم درية شرف الدين في موسوعة "المرأة عبر العصور"، والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.