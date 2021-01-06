إصابة اثنين إثر انقلاب سيارتين في كفر الشيخ بسبب الشبورة

تسببت الشبورة الكثيفة في انقلاب سيارتين بكفر الشيخ بسبب إنعدام الرؤية على الطرق السريعة، حيث انقلبت سيارة ميكروباص على مدخل مدينة كفر الشيخ وتسبب في إصابة شخصين تم نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.أما الحادثة الأخرى، كانت بانقلاب سيارة نقل بإحدى قري مركز كفر الشيخ، وقامت المحافظة بإعلان الطوارئ ودعت السائقين إلى ضرورة توخي الحذر.فيما غطت شبورة مائية كثيفة شوارع المحافظة، ما أدى إلى إنعدام الرؤية، خاصة على الطرق السريعة، وذلك بصورة لم تشهدها المحافظة بهذه الكثافة منذ بداية العام.وحذر المواطنون بعضهم البعض لعدم الخروج في تلك الأوقات وعدم القيادة أو ركوب المواصلات خشية إنعدام الرؤية أثناء القيادة بسبب الشبورة، فضلًا عن تحذيرهم للفتيات بعدم الخروج خوفًا على سلامتهن من أن يحدث لهن مكروه من أي شخص خارج عن القانون.