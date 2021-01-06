رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حكاية عم سعيد.. بائع فول بدرجة شاعر(فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:25 م
عم سعيد
عم سعيد
احمد التمساح
طباعة
في أحد الأزقة الموجودة في شوارع العاصمة يقف "عم سعيد" صاحب الـ50 عاما بمطعم ويلتف حوله الأهالي بانتظار تجهيز أطباق الفول من يديه لمواصلة يومهم بكل نشاط، في الخامسة صباحًا يستلم "عم سعد" عمله الذي تعود عليه منذ أكثر من أربعون عامًا.

لم تقتصر موهبته على تجهيز أطباق الفول فقط بل توسعت لكتابة الشعر وتأليف أكثر من 3 كتب والتي دخل بها مسابقات عديدة، فلم يمنعه عمله الذي التحق به وهو في سن الطفولة من ممارسة الهواية الذي يعشقها؛ فإلى جانب عملة كان يؤلف قصائد من الشعر وبعد الانتهاء من العمل يذهب ليكتبها في مذكراته الخاصة.

يحكي "عم سعيد" أنه بسبب ظروف أسرته ذهب لسوق العمل وهو طفل لا يتعدى العاشرة من عمره، وكان وسط زحام عمله يؤلف القصائد ثم يتلوها على من حوله لتثير إعجابهم، وبعد مرور سنين التحق بإحدى الجرائد المصرية ليعمل بها صحفي وينشر بها قصائده لكن لم يستمر طويلا ورجع لمهنته الأساسية وهي شيف في مطاعم الفول والفلافل.

ويستكمل أنه كتب كتاب بعنوان أشواق وأنين وأيضًا كتاب بعنوان نبضات حائرة وله أكثر من ثمانون قصيدة يدون بهم كل ذكرياته، وأيضًا أشترك في كثير من الندوات الشعرية وألقي فيها الكثير من الشعر وأثارت إعجاب كل الحضور، يتمني أن يلتقي بمن يساعده في نشر موهبته بين القراء ومحبي الشعر.
حكاية عم سعيد.. بائع فول بدرجة شاعر(فيديو)
حكاية عم سعيد.. بائع فول بدرجة شاعر(فيديو)
عم سعيد
حكاية عم سعيد.. بائع فول بدرجة شاعر(فيديو)
حكاية عم سعيد.. بائع فول بدرجة شاعر(فيديو)
عم سعيد

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المرور»: إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

الصحة: 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و57 وفاة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

الصحة: 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و57 وفاة

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

ميلان يتلقى أول هزيمة له بالدورى الإيطالى أمام يوفنتوس

مانشستر سيتى يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

تردد قناة العربية 2021

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«هى عصاى».. حكاية القصة التى أصبحت رواية وفازت بجائزة إحسان عبد القدوس

هشام شعبان يكشف ملامح من روايته «ثلاثة ورابعهم كلبهم»

«التنسيق الحضاري» يسعى لتدشين أرشيف الحدائق التراثية إلكترونيًا

أسماء الفائزين بجائزة إحسان عبد القدوس في الرواية 2020