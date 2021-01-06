عزيز الشافعي يرد على رامي صبري: «كلام مالوش أي أساس من الصحة»

رد الفنان والملحن عزيز الشافعي، على ما قام بنشره المطرب رامي صبري لاتهامه بسرقة أحد الألحان وإعطائها للمطرب عمرو دياب.وقال عزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كده يقلل منه حتى لو تجاوز".وأضاف عزيز: "رغم إن كلامه كله مالوش أي أساس من الصحة، أحب دايما أشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه بشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".واختتم: "بعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه وشكرا لحد كده".