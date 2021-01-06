من أسوان لسيوة.. مصر الجميلة أفضل مزار للسياح في الشتاء

ناقشت وزارة الآثار مع وزارة الطيران خلال شهر ديسمبر الماضي، وضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل مبادرة "شتى في مصر" والإعلان والترويج لها.وتتميز مصر بالعديد من المدن التي تنشط السياحة بها خلال أشهر فصل الشتاء مثل الأقصر وأسوان، والواحات، ولذلك حاورت "الدستور" بعض سكان هذه المدن حول شكل حياتهم بموسم الشتاء."الشتا عندنا مبهج ومختلف"، هكذا بدأت إسراء سليمان الفتاة الأسوانية التي تبلغ من العمر 22 عاما حديثها حول مدينتها التي تعتبر من أهم المدن السياحية التي تزدهر بفصل الشتاء لما تمتاز به من أجواء معتدلة وحرارة متناسبة.وتقول إن الزخارف النوبية على البيوت تشبه فكرة المصريين القدماء في التوثيق على الجدران ما يجعلها منطقة أثرية أيضا بجانب المعابد والمتاحف الشهيرة، كذلك النوبيين الذين تشتهر منازلهم بالزينة والرسومات والزخارف المعروفة لديهم.بينما قال مؤمن محمد الذي ولد بواحة سيوة، إن فصل الشتاء يمثل بالنسبة لهم أفضل الأشهر كونه يعم بالخير من حصاد للزرع لزوار من كل أنحاء العالم كون أغلب محافظات مصر تنعم بدرجات حرارة معتدلة وخاصة مدن الواحات.وتابع أن الحضارة المصرية تختلف في نكهتها وشكلها عن أي من حضارات الدول الأخرى وتعد من الدول التي تتميز بالعديد من المناطق السياحية، وقال "الواحات مش بس للسياحة لا دي كمان فيها استشفاءات وعلاجات طبيعية كتير زي الدفن بالرمل او المياه الخاصة بالآبار هنا"."الشتا في مصر غير كل العالم"، وقال مهاب محمد الذي يقطن بجنوب سيناء أن الشتاء يختلف في مختلف مدن مصر التي تتميز بأجواء شتوية مختلفة مثل مدن جنوب سيناء التي تتميز بشمسها المشرقة طوال أشهر العام.الجدير بالذكر أن مبادرة "شتي في مصر" هي لدعم وتشجيع على السياحة الداخلية، وذلك بالتزامن مع منح المجلس الأعلى للآثار باجتماعه الأخيرة تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.