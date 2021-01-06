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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 17

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:56 م
مسلسل جمال الحريم
مسلسل جمال الحريم
حسين الجندي
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تواصل النجمة نور اللبنانية في عرض مسلسلها الجديد جمال الحريم والذي يعرض على أحد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية؛ وجاءت أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 17 شيقة ومهمة بالنسبة للكثيرين من متابعي العمل نفسه والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 17

ويعرض مسلسل جمال الحريم على قناة DMC وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة نور وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث بعد ذلك أما في أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 17 فظهرت شخصية حنان التي تقدمها النجمة دينا فؤاد اكتشف الجمهور أنها تأخذ بعض الأموال مقابل أعمال السحر التي تفعلها ضمن دورها في المسلسل.

وظهر في الحلقة الجديدة من مسلسل جمال الحريم الحلقة 17 فيلم دينا فؤاد "حنان" بمقابلة أحد السيدات التي طلبت منها أن تزوج ابنتها لأحد الشباب الذي تحبه وهو ضمن أحداث العمل الذي تدور أحداثه عن الجن والعفاريت.

احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 17

وفي نهاية الحلقة 17 من مسلسل جمال الحريم تواجد وظهر فيها النجم خالد سليم كأحد المقرئين في العزاء ويأخذ مقابل ذلك أموال، لتبدأ نسب المشاهدة الخاصة بحلقات مسلسل جمال الحريم في الازدياد.

ومسلسل جمال الحريم يقوم ببطولته النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي.

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