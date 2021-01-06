رامي صبري يتهم عزيز الشافعي بسرقة أغنياته ومنحها للهضبة

هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي، واتهمه بمنح أغنية للمرة الثانية للهضبة عمرو دياب بعد العمل عليها دون علمه، لذا قرر عدم التعامل معه مرة أخرى.وكتب رامي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها، ويديها لفنان تاني، وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سبنا وأغنية زي مانتي.. لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".