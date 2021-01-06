قصص عمرو دياب مع الفتيات بين الزواج والشائعات

تفاصيل حياة عمرو دياب العاطفية





حكايات عمرو دياب مع النساء كانت في بداية مشواره عبارة عن إعجاب الفتيات لمطرب شهير وناجح في الشرق الأوسط لتكن حفلاته بشكل كبير هي حفلات ضخمة الغالب فيها حضور النساء والفتيات من معجبيه، ولكن مع السنوات الأخيرة لما يقرب من عامين، كان ارتباط عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني أمرًا مثيرًا للجدل خاصة بعد الأزمات التي لاحقت دينا كممثلة، بينما حتى الآن لم يعلن الهضبة عن كون العلاقة قائمة بالزواج الشرعي أو العرفي أو غيرهما.

في البداية تزوج عمرو دياب من الفنانة شيرين رضا وأنجب منها طفلة اسمها "نور"؛ وهو الزواج الذي لم يستمر طويلا وظل بضع سنوات؛ إلى أن تم الانفصال ليتزوج عمرو دياب بسيدة سعودية هي "زينة محمد عاشور"، وأنجب مِنها توأم هما عبدالله وكنزي؛ وآخر بناته جنى؛ التي رزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.حكايات عمرو دياب مع النساء كانت في بداية مشواره عبارة عن إعجاب الفتيات لمطرب شهير وناجح في الشرق الأوسط لتكن حفلاته بشكل كبير هي حفلات ضخمة الغالب فيها حضور النساء والفتيات من معجبيه، ولكن مع السنوات الأخيرة لما يقرب من عامين، كان ارتباط عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني أمرًا مثيرًا للجدل خاصة بعد الأزمات التي لاحقت دينا كممثلة، بينما حتى الآن لم يعلن الهضبة عن كون العلاقة قائمة بالزواج الشرعي أو العرفي أو غيرهما.

خلافات الهضبة مع دينا الشربيني

كشفت مصادر في حواديت صحفية سابقة عن أن هناك خلافات جمعت بين دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب، والتي لم يتم نفيها خاصة أن المصادر أكدت أن الخلاف سببه مطالبتها بالزواج، وهو ما رفضه الهضبة بسبب أنه لم يتفق معها على ذلك؛ فيما أنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن الانفصال.





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ومؤخرًا ظهر الهضبة عمرو دياب مع إحدى الفتيات والذي اعتقد البعض أنها وراء الخلاف بينه وبين دينا الشربيني، وهي الفتاة التي اتضح أنها عارضة أزياء ونجمة من نجمات إنستجرام، فى لاتفيا وتدعي كارولينا زوبكوفا. استمرت حكايات الهضبة مع النساء في التداول خاصة بعد إعلان خلافات بينه وبين دينا الشربيني لتظهر مؤخرًا الفنانة إيمي سالم بصورة جمعت بينهما اعتقد البعض أن هناك علاقة حب، إلا أن الفنانة قد أعلنت أن الصورة قديمة وما بينهما ما هو إلا صداقة قديمة جمعت بينهما.ومؤخرًا ظهر الهضبة عمرو دياب مع إحدى الفتيات والذي اعتقد البعض أنها وراء الخلاف بينه وبين دينا الشربيني، وهي الفتاة التي اتضح أنها عارضة أزياء ونجمة من نجمات إنستجرام، فى لاتفيا وتدعي كارولينا زوبكوفا.