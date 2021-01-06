«صحة الشرقية»: ضبط 140 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدلية دون ترخيص

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بمنيا القمح، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالشرقية ومتابعة المحافظة، حملة مشتركة للتفتيش على الصيدليات العامة بمركز منيا القمح.وأسفرت جهود الحملة من ضبط صيدلية ومخزن مستلزمات طبية يعملان بدون ترخيص، كما تم ضبط وتحريز ١٣٩٠٠٠ قرص وعبوة، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 795 ألف جنيه، تمثلت المخالفات المضبوطة في أدوية بدون فواتير، أدوية محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة، أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع للجمهور.وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٥٠٤٣، ٥٠٤٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة منيا القمح، كما تم تشميع الصيدلية المخالفة بكامل محتوياتها.وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.