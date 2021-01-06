حجز استشكال سما المصري للحكم في جلسة 3 فبراير

حجزت محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري؛ وذلك لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها لحين الفصل فيه أمام محكمة النقض بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري لجلسة 3 فبراير؛ للحكم.ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.