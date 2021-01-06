رفع آثار حادث تصادم 6 سيارات بطريق مطروح الساحلي (صور)

أكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب هاني مرعي قامت بفصل سيارات الحادث الذي وقع في الكيلو 60 أمام قرية الريفيرا طريق الساحل الشمالي الدولي الرابط بين مطروح والإسكندرية أمام كارتة مدينة الحمام.وأوضح أنه تم استخراج جثمانين ضحايا الحادث وتطهير الطريق من آثار الحادث عقب الانتهاء ورفع السيارات لتسيير حركة المرور وفتح الطريق أمام المسافرين، حيث قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثمانين إلى مستشفى الحمام المركزي.وأشار إلى أن الحادث نتج عن الشبورة المائية، حيث قام مرور مطروح بالتنبية على السائقين بالكمائن الثابتة والمتحركة بضرورة توخي الحذر وتهدئة السرعة بسبب الشبورة المائية الصباحية.