26 وفاة و1047 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الفلبين

قالت وزارة الصحة الفلبينية، إنه تم تسجيل 1047 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة، اليوم الأربعاء؛ ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 22 ألفًا و690 وحالات الوفاة إلى 9347.وأضافت الوزارة، أن هناك 339 حالة شفاء جديدة، ما رفع حصيلة حالات الشفاء من الفيروس إلى 448 ألفا و700 حالة.وتابعت الوزارة، أن تلك الأرقام تمثل 93.3 % من هؤلاء المصابين، الذين تمكنوا حتى الآن، من التغلب على المرض، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة في بتقييم مدى آثار موسم العطلات على انتقال عدوى الفيروس.