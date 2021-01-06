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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

المرور يغلق الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم» بسبب الشبورة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:50 ص
الشبورة
الشبورة
عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق الطريق الرابط الدولي كفرالشيخ المتجه إلى بلطيم أمام حركة المرور بسبب الشبورة.

وكانت الإدارة أعلنت إغلاق طريق الإسماعيلية حتى الكيلو 86 بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

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