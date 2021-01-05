72 وفاة و2265 إصابة جديدة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 72 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و934 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 2265 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 147 ألفًا و61 حالة.