بريطانيا تعتزم مطالبة الزوار الأجانب باختبارات كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن حكومته تعتزم قريبًا اشتراط إجراء اختبارات للكشف عن كوفيد-19 للزوار الأجانب الذين يصلون البلاد من الخارج، لوقف تفشي الوباء القاتل، وهذه الخطوة ستعني تطبيق سياسة متبعة في العديد من الدول الأخرى.وقال جونسون، في مؤتمر صحفي: "سنطبق إجراءات للتأكد من أننا نفحص القادمين إلى هذا البلد ونمنع الفيروس من الدخول مجددا".