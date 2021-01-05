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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: بقاء القوات الأجنبية يهدد مستقبل التوافق في بلادنا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:16 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
محمد عمر
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أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة ستنشر عناصر لمراقبة وقف النار في ليبيا وليس قوات دولية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، مساء اليوم، إن الأمم المتحدة ستنشر عناصر لمراقبة وقف النار وليس قوات دولية.

وأشار المسماري إلى أن عناصر مراقبة وقف إطلاق النار ستكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

ونوه بأن إخراج الأمم المتحدة للقوات الأجنبية والمرتزقة سيكون خطوة مهمة باتجاه السلام، مشيرا إلى أن الخطاب التركي المستفز أصبح يهدد مسارات الحل السياسي‏.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن بقاء القوات الأجنبية سيهدد مستقبل التوافق في ليبيا.

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