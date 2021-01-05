الجيش الليبي: بقاء القوات الأجنبية يهدد مستقبل التوافق في بلادنا

أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة ستنشر عناصر لمراقبة وقف النار في ليبيا وليس قوات دولية.وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، مساء اليوم، إن الأمم المتحدة ستنشر عناصر لمراقبة وقف النار وليس قوات دولية.وأشار المسماري إلى أن عناصر مراقبة وقف إطلاق النار ستكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.ونوه بأن إخراج الأمم المتحدة للقوات الأجنبية والمرتزقة سيكون خطوة مهمة باتجاه السلام، مشيرا إلى أن الخطاب التركي المستفز أصبح يهدد مسارات الحل السياسي‏.وشدد المتحدث باسم الجيش على أن بقاء القوات الأجنبية سيهدد مستقبل التوافق في ليبيا.