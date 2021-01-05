18 يناير.. منظمة التنمية الإدارية تنظم يوم منتدى الاستدامة العربي

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية منتدى الاستدامة العربي يومي 18-19 يناير الجاري عن بُعد، بالتعاون مع الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية، والمتحدثين المختصين بالتنمية المستدامة.وتقوم رؤية المنتدى على تمكين ثقافة وممارسات المستدامة في الوطن العربي، وتنمية الحوار والتواصل بين الخبراء والمهتمين بالتنمية المستدامة في الوطن العربي من خلال مثل هذه اللقاءات العلمية.ويهدف المنتدى إلى الخروج باقتراحات لمشروعات تنموية تخدم المجتمع العربي، وتطوير التواصل بين النخب والمهتمين بالاستدامة، كما يهدف إلى تعزيز الحوار والتجارب المحلية والدولية في الاستدامة، ونشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة عند القطاعين الحكومي والخاص، وتوعية المؤسسات بالدول العربية بمسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.ومن المقرر أن يكون أبرز المتحدثين في المنتدى الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.