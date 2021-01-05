الوزراء التونسي يقرر إعفاء وزير الداخلية من مهام منصبه

قرر رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إعفاء وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، من مهامه، على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.يشار إلى أنه لم يتم التطرق في البيان الصادر اليوم عن رئاسة الحكومة التونسية إلى الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.