«صقر»: ندعو وزيرة الهجرة للترويج لجذب الاستثمارات للسويس

وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدعوة لوزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم؛ للترويج لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة الصناعية بمدينة السويس، وتعهد بدعم أي مستثمر وخاصة من المصريين بالخارج الراغبين في اقامة مشروعات صناعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات في توفير فرص عمل للشباب وتدعيم خطط تنمية المحافظة.جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مصنع الشركة المصرية الصينية لألواح الألومنيوم المعزولة "جودسينس إيجيبت" الكائن في منطقة توسعات عتاقة بمحافظة السويس، وذلك السفيرةنبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب المهندس محمد شريف صالح العضو المنتدب للشركة المصرية الصينية "جودسينس ايجيبت" وعدد من المسئولين بالشركة، والشخصيات العامة ورجال الصناعة داخل مصر ورؤساء شركات ومكاتب استشارية مصرية وعالمية.وأكدت وزيرة الهجرة، على أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وعقد شراكات وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية أو المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.وفي ختام الفعاليات، تم منح وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم درع التكريم تقديرًا لدورها وجهودها في ربط رجال الصناعة والاستثمار المصريين حول العالم بوطنهم من أجل تحقيق أعظم استفادة من خبراتهم في ظل التطور الهائل في حجم المشروعات القومية الجارية على أرض مصر.ويعتبر إنشاء مصنع "جودسينس إيجيبت" نموذج عملي في الاستفادة من خبرات أبناء مصر بالخارج لخدمة الوطن، فهو أول وأكبر مصنع متخصص في صناعة ألواح الألمونيوم المعزولة في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤه على مساحة 16000 متر مربع بحجم استثمارات يتجاوز 500 مليون جنيه مصري وطاقة إنتاجية 3000000 متر مربع، كما يضم عمالة فنية وكوادر مدربة، وذلك علاوة على عقد اتفاقية شراكة مميزة بين المصنع والهيئة العربية للتصنيع كواحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر.