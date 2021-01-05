قادة دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا

وقع قادة وفود دول الخليج البيان الختامي لقمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدورين الكويتي والأمريكي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدًا دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.