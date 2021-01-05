وزيرة الدفاع اللبنانية تعقد اجتماعًا لتحديد استراتيجية مواجهة «كورونا»

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيًا لمختلف الهيئات والصناديق الضامنة الرسمية والخاصة، اليوم الثلاثاء؛ لتحديد استراتيجية للتعاطي مع المستشفيات خلال هذه المرحلة الطارئة من المنحنى الوبائي لجائحة كورونا.ودعا المجتمعون إلى وضع حلول طارئة، مؤكدين أن صحة المواطن تأتي أولا، وأن الجميع أمام مسؤولية وطنية وإنسانية، مؤكدين أنه يجب إرساء مبدأ التعاون واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وبالإجماع، لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة، ومع بدء الإقفال التام.وحدد المجتمعون جملة إجراءات ملزمة وبالإجماع، مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت.