لشكه في سلوكها.. تجديد حبس متهم بقتل زوجته في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها وخلافات أسرية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت مناظرة النيابة عين شمس لجثة المجني عليها، أن اسفكسيا الخنق وما نتج عنها من الضغط على القصبة الهوائية العليا للمجني عليها أدى إلى فشلها في التنفس وإحداث الوفاة، وتبين وجود علامات زرقاء وكدمات على الرقبة وفي أماكن متفرقة من الجسد.كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوفاة ربة منزل على يد زوجها بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة قام زوجها بخنقها لشكه في سلوكها ونشوب خلافات أسرية بينهما.وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.