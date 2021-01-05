وزير الداخلية يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.جاء بها: «يسرني في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهاني القلبية، راجيًا لكم جميعًا أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية مزيدًا من التماسك والازدهار، وكل عام وأنتم بخير».