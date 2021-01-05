وفاة سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري بكورونا

توفي صباح اليوم الثلاثاء، المحامي سيد عبدالغني، رئيس الحزب الناصري، وأمين صندوق نقابة المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.وحرص عدد كبير من المحامين والسياسيين على نعي الراحل، وذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان 6 من أعضاء مجلس نقابة المحامين أصيبوا خلال الأسبوعين الماضيين بفيروس كورونا، وتم عزلهم لتلقي العلاج.وشملت قائمة المصابين: عمر هريدي وكيل مجلس النقابة العامة وسيد عبدالغنى أمين الصندوق والأعضاء ماجد حنا وعيسى أبوعيسى وعلي الصغير أعضاء مجلس النقابة العامة، وسبقهم أبوبكر الضوه أمين عام النقابة، وتم عزلهم مدة خمسة عشر يومًا.