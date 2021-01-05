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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أخبار الطرق اليوم.. كثافات مرتفعة بمحور صلاح سالم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:04 م
محور صلاح سالم
محور صلاح سالم
نجلاء رفاعي
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نرصد أخبار الطرق اليوم الثلاثاء 5-1-2021، حيث ظهرت كثافات مرورية مرتفعة، صباح اليوم الثلاثاء، في الشوارع والميادين وأعلى المحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ نتيجة غلق العديد من الطرق بسبب الشبورة الكثيفة، وانتشرت الخدمات المرورية على الطرق ؛ لسحب الكثافات.

- الدائري
وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى من الوصلة لنزلة الصحراوى والعكس ومن بشتيل للمحور، وكذلك الأمر من الكورنيش من اركاديا لكوبرى 15 مايو.

أخبار الطرق اليوم

- كوبري مايو
وتزاحمت حركة السيارات من المحور من كوبري 15 مايو للدائري، وتباطأت حركة المرور عند محور صلاح سالم عند محیط کوبری الفردوس.

- جامعة الدول العربية
وشهد - شارعي فيصل والهرم كثافات مرورية مرتفعة نتيجة توجه الموظفين لعملهم، وكذلك الحال في شارع جامعة الدول العربية.

و تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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