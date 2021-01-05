أخبار الطرق اليوم.. كثافات مرتفعة بمحور صلاح سالم

أخبار الطرق اليوم





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نرصد أخبار الطرق اليوم الثلاثاء 5-1-2021، حيث ظهرت كثافات مرورية مرتفعة، صباح اليوم الثلاثاء، في الشوارع والميادين وأعلى المحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ نتيجة غلق العديد من الطرق بسبب الشبورة الكثيفة، وانتشرت الخدمات المرورية على الطرق ؛ لسحب الكثافات.- الدائريوظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى من الوصلة لنزلة الصحراوى والعكس ومن بشتيل للمحور، وكذلك الأمر من الكورنيش من اركاديا لكوبرى 15 مايو.- كوبري مايووتزاحمت حركة السيارات من المحور من كوبري 15 مايو للدائري، وتباطأت حركة المرور عند محور صلاح سالم عند محیط کوبری الفردوس.- جامعة الدول العربيةوشهد - شارعي فيصل والهرم كثافات مرورية مرتفعة نتيجة توجه الموظفين لعملهم، وكذلك الحال في شارع جامعة الدول العربية.و تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.