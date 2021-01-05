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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط مستقرة تقريبا قبل استئناف أوبك

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:18 ص
النفط
النفط
وكالات
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لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط تقريبا اليوم الثلاثاء، قبل محادثات متعثرة بين منتجين كبار بشأن تغييرات محتملة في إنتاج فبراير من المقرر أن تُستأنف في وقت لاحق اليوم بينما تتواصل المخاوف بشأن الطلب على الوقود في ظل إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة كوفيد-19.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس، ستة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 51.03 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 47.63 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار سنت.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن واحد بالمئة أمس الاثنين، بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الاتفاق على تعديلات على إنتاج
النفط في فبراير.

وتعارض السعودية ضخ المزيد من الخام بسبب إجراءات العزل العام الجديدة بينما تقود روسيا دعوات لزيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

وتستأنف أوبك+ المحادثات في وقت لاحق اليوم.

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