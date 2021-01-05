أسعار النفط مستقرة تقريبا قبل استئناف أوبك

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط تقريبا اليوم الثلاثاء، قبل محادثات متعثرة بين منتجين كبار بشأن تغييرات محتملة في إنتاج فبراير من المقرر أن تُستأنف في وقت لاحق اليوم بينما تتواصل المخاوف بشأن الطلب على الوقود في ظل إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة كوفيد-19.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس، ستة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 51.03 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 47.63 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار سنت.وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن واحد بالمئة أمس الاثنين، بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الاتفاق على تعديلات على إنتاجالنفط في فبراير.وتعارض السعودية ضخ المزيد من الخام بسبب إجراءات العزل العام الجديدة بينما تقود روسيا دعوات لزيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.وتستأنف أوبك+ المحادثات في وقت لاحق اليوم.