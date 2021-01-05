حزب ميركل: يجب تجنب الحضور في المدارس في ظل تفشي كورونا

دعت رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، لإتباع نهج حذر في المدارس ورياض الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل المؤتمر عبر الفيديو المنتظر بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات عن أزمة كورونا اليوم الثلاثاء.وقالت أنيجرت كرامب-كارنباور التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الألمانية: "أتمنى ألا يكون هناك أي حضور في المدارس ورياض الأطفال أو أن يكون لدينا حضور محدود قدر الإمكان".وفيما يتعلق بأسئلة المواطنين ومخاوفهم التي تتعلق باستراتيجية منح لقاح كورونا، دعت الوزيرة الألمانية لنقاش مفتوح ولتوعية.يشار إلى أن ميركل ورؤساء حكومات الولايات يعتزمون التشاور بعد ظهر اليوم في مؤتمر عبر الفيديو بشأن القيود المشددة لمواجهة فيروس كورونا والمحدد مدة سريانها حتى 10 يناير الجاري.وخلال الأيام القليلة الماضية، صار من الواضح أنه لن يتم استئناف الحياة العامة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع عدد الإصابات، ويؤيد أغلب رؤساء حكومات الولايات تمديد إجراءات مواجهة كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية الشهر الجاري.