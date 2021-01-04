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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية طما تواصل حملة «90 يوم عقيدة»

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:41 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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واصلت إيبارشية طما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، بث حلقات حملة 90 يوم عقيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الحلقة الأحدث من حملة "90 يوم عقيدة"، عن أن قيامة السيد المسيح هي جوهر الإيمان المسيحي، وذلك ضمن الحلقات اليومية من الحملة التي تهدف لتقديم موضوعات عقيدية بطريقة مبسطة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

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