شروط تمويل السيارات الملاكي فى مبادرة إحلال السيارات
الإثنين 04/يناير/2021 - 10:30 م
يبحث المواطنين اليوم عن شروط تمويل السيارات الملاكي فى مبادرة إحلال السيارات، وتوفر «الدستور» لقراءها كل شروط تمويل السيارات الملاكي فى مبادرة إحلال السيارات الواجب توافرها التي يبحث عنها القارئ من خلال عدة نقاط.
وعقب إعلان وزارة الصناعة والتجارة اليوم بإطلاق المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات الملاكي في محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – السويس – بورسعيد – البحر الأحمر، وتوفر الخط الساخن للاستفسارات 16733 بجميع المحافظات، وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج ومدتها ثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وقالت وزيرة التجارة نفين جامع إن التقديم للمبادرة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو (من هنا)
أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية.
أن يتعهد المتقدمون لتمويل السيارات الملاكى فى مباراة الإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وكذلك اثبات القدرة المالية للسداد (بيان اجمالي الدخل الشهري – سندات ملكية – وديعة –الخ).
فترة السداد تصل لـ مئة وعشرون شهر متضمنة بحد أقصي فترة سماح قدرها ثلاثة شهور.
تقديم مستندات اثبات محل الإقامة لكلًا من المستفيد والضامن مثل عقد ايجار المنزل او عقد التمليك محل الإقامة، أيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.
رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
يذكر أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتهالكة يتضمن برامج تمويلية مخففضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بجميع البنوك.
وعقب إعلان وزارة الصناعة والتجارة اليوم بإطلاق المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات الملاكي في محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – السويس – بورسعيد – البحر الأحمر، وتوفر الخط الساخن للاستفسارات 16733 بجميع المحافظات، وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج ومدتها ثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وقالت وزيرة التجارة نفين جامع إن التقديم للمبادرة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو (من هنا)
شروط تمويل السيارات الملاكي فى مبادرة إحلال السياراتألا يقل سن المتقددم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.
أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية.
أن يتعهد المتقدمون لتمويل السيارات الملاكى فى مباراة الإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وكذلك اثبات القدرة المالية للسداد (بيان اجمالي الدخل الشهري – سندات ملكية – وديعة –الخ).
فترة السداد تصل لـ مئة وعشرون شهر متضمنة بحد أقصي فترة سماح قدرها ثلاثة شهور.
المستندات المطلوبةتقديم صورة للبطاقة الشخصية واضح بها الرقم القومي للمستفيد والضامن.
تقديم مستندات اثبات محل الإقامة لكلًا من المستفيد والضامن مثل عقد ايجار المنزل او عقد التمليك محل الإقامة، أيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.
رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
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يذكر أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتهالكة يتضمن برامج تمويلية مخففضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بجميع البنوك.