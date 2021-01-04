رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شروط تمويل السيارات الملاكي فى مبادرة إحلال السيارات

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:30 م
مبادرة إحلال السيارات
مبادرة إحلال السيارات
طباعة
يبحث المواطنين اليوم عن شروط تمويل السيارات الملاكي فى مبادرة إحلال السيارات، وتوفر «الدستور» لقراءها كل شروط تمويل السيارات الملاكي فى مبادرة إحلال السيارات الواجب توافرها التي يبحث عنها القارئ من خلال عدة نقاط.

وعقب إعلان وزارة الصناعة والتجارة اليوم بإطلاق المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات الملاكي في محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – السويس – بورسعيد – البحر الأحمر، وتوفر الخط الساخن للاستفسارات 16733 بجميع المحافظات، وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج ومدتها ثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وقالت وزيرة التجارة نفين جامع إن التقديم للمبادرة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو (من هنا)

شروط تمويل السيارات الملاكي فى مبادرة إحلال السيارات

ألا يقل سن المتقددم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.
أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية.
أن يتعهد المتقدمون لتمويل السيارات الملاكى فى مباراة الإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وكذلك اثبات القدرة المالية للسداد (بيان اجمالي الدخل الشهري – سندات ملكية – وديعة –الخ).
فترة السداد تصل لـ مئة وعشرون شهر متضمنة بحد أقصي فترة سماح قدرها ثلاثة شهور.

المستندات المطلوبة

تقديم صورة للبطاقة الشخصية واضح بها الرقم القومي للمستفيد والضامن.
تقديم مستندات اثبات محل الإقامة لكلًا من المستفيد والضامن مثل عقد ايجار المنزل او عقد التمليك محل الإقامة، أيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.
رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

يهمك أيضًا | رابط مبادرة تجديد السيارات القديمة


يذكر أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتهالكة يتضمن برامج تمويلية مخففضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بجميع البنوك.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

تفاصيل رفض السودان حضور اجتماع اليوم بشأن سد النهضة

أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي على فتح الأجواء بين قطر والسعودية

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية ما تبقى من الشمس بـ«النيل الثقافية»

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع