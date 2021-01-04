«المحامين» تشكل لجان لإنهاء أى مشاكل تعترض انتخابات الفرعيات

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، تشكيل لجان تابعة للنقابة العامة على مستوى الجمهورية؛ لإنهاء أي مشاكل قد تعترض أعضاء الجمعية العمومية بانتخابات الفرعيات، مكلفا لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الحفيظ الروبي لإتمام ذلك.وقرر النقيب تشكل اللجنة برئاسة عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعضوية كل من عبدالمجيد هارون، ومحمد الكسار، وأسامة سلمان، ومحمد عبدالوهاب.وتكون مهمة اللجنة تشكيل لجان تابعة للنقابة العامة على مستوى الجمهورية لحين انتهاء الانتخابات الفرعية المزمع عقدها، مهمتها التواصل مع النقابة العامة لإنهاء أي مشاكل قد تعترض أعضاء الجمعية العمومية.ووفق القرار فتكون هيئة اللجان مشكلة من المحامين غير المرشحين، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين من السادة المرشحين.