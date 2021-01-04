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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعرف على شروط وضوابط اختيار الأعضاء المعينين بمجلس النواب 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
إسلام نصير
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تنتظر الأوساط السياسية إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائمة تعيينات مجلس النواب 2021 والتي تضم 28 عضوًا بمجلس النواب نصفهم على الأقل من النساء، استعدادًا للانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، وذلك وفق ما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، في المادة رقم 27. 

وتنص مادة القانون على:"يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5 ٪؜ من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، وبمراعاة الضوابط الآتية:

 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب. 

- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
  
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.  

- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها. 

ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس، يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء الدورة التشريعية لبرلمان 2015، والمقرر لها في 9 يناير المقبل، كما أنه من المقرر أن يدعو رئيس الجمهورية بعدها لعقد المجلس الجديد جلسته الافتتاحية.

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