«كثير الكلام قليل الفعل».. كاريكاتير يسخر من أردوغان

سخر كاريكاتير فى جريدة تركية من السياسة التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بأنه كثير الكلام قليل الفعل.وسلطت جريدة يني تشاغ التركية، الضوء على انعدام الديمقراطية وانهيار الاقتصاد التركي في عهد النظام الحاكم برئاسة أردوغان.وفي صورة كاريكاترية ساخرة أبرزت أردوغان وهو يقول "سيكون هناك ديمقراطية واقتصاد أقوى"، في حين أنه لا يقوى على حمل معنى المصطلحين ولا يقوى على فعل ما يقوله، وفقًا للجريدة.