أتراك: نلجأ لقمامة الأسواق بسبب الفقر.. العدالة ماتت في دولتنا (فيديو)

فى ظل الأوضاع الصعبة التى يمر بها الموطنون الأتراك، نتيجة التدهور الاقتصادى وهبوط سعر الليرة أمام العكملات الأجنبية، أكدت مواطنة تركية أن الأوضاع في بلادها أصبحت صعبة للغاية.وأشارت المواطنة فى فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، إلى أن الأتراك يلجأون لقمامة الأسواق بسبب الفقر الذي ساد كافة أنحاء تركيا.فيما أكدت سيدة تركية أخرى، أن العدالة في عهد النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، ماتت وأصبح لا مكان لها في الدولة، وذلك في ظل الانتهاكات التي يعيش في ظلها المواطنين الأتراك.