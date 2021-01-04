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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أتراك: نلجأ لقمامة الأسواق بسبب الفقر.. العدالة ماتت في دولتنا (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:36 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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فى ظل الأوضاع الصعبة التى يمر بها الموطنون الأتراك، نتيجة التدهور الاقتصادى وهبوط سعر الليرة أمام العكملات الأجنبية، أكدت مواطنة تركية أن الأوضاع في بلادها أصبحت صعبة للغاية.

وأشارت المواطنة فى فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، إلى أن الأتراك يلجأون لقمامة الأسواق بسبب الفقر الذي ساد كافة أنحاء تركيا.

فيما أكدت سيدة تركية أخرى، أن العدالة في عهد النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، ماتت وأصبح لا مكان لها في الدولة، وذلك في ظل الانتهاكات التي يعيش في ظلها المواطنين الأتراك.

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